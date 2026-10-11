Graditissimo ritorno dei Bodega, che hanno recentemente annunciato anche il loro passaggio in Italia nel marzo 2027: episodio numero quattro sulla lunga distanza per la formazione di NYC che arriva dopo due anni e mezzo da “Our Brand Could Be Yr Life” (e dopo un anno da “Rot In Elvetica“, il disco uscito con il nome di Nodega).

Credit: Pooneh Ghana

Mentre i precedenti LP dei Bodega erano stati registrati in gran parte a pezzi, con i membri della band raramente nella stessa stanza, questa volta il gruppo ha trascorso un mese e mezzo nel Regno Unito lavorando con il produttore Matt Peel (Yard Act, Eagulls) al Nave, il suo studio allestito in una chiesa sconsacrata a Leeds (che compare anche nella copertina dell’album).

Hanno suonato dal vivo, riuscendo a catturare l’energia dei loro concerti in un modo che gli album precedenti non erano riusciti a rendere appieno. L’album è stato poi mixato a Brighton con Theo Verney (English Teacher, Lime Garden).

Il gruppo statunitense cita gli Stone Roses e soprattutto i Jane’s Addiction come principali influenze, ammettendo inoltre di voler scrivere “brani melodici e diventare una rock band più in senso stretto.“

Il disco si apre con la title-track “All Inside Aquarium” che ci mostra questa nuova direzione decisamente più chitarristica rispetto al passato, prendendo più di qualcosa proveniente dal mondo british con melodie pulite e tanta intensità che mette voglia di ballare.

La successiva e bellissima “Weather Me”, che vede Nikki Belfiglio ai main vocals prende sì spunto dai loro lavori precedenti con la sei corde tagliente e il basso saltellante che virano verso territori art-rock, ma poi il ritornello azzecca la perfetta melodia e si sposta verso qualcosa di alt-rock, non dimenticando inoltre un certo tocco poppy che la rende ancora più godibile.

Le chitarre distorte e rumorose di “Astro Night Ride” sembrano riportarci verso un certo alt-rock dai profumi ’90s, sebbene non manchi una certa dolcezza nella voce di Ben Hozie.

Al centro del disco ecco “Oxygen”, probabilmente il brano più gentile e delicato di “All Inside Aquarium” (sebbene anche qui non manchino belle chitarre), ma una delle canzoni che più ci interessa studiare è senza dubbio “Slow Train”, la cover di Bob Dylan (estratta dal quasi omonimo album “Slow Train Coming” del 1976): il treno in questo caso avanza spedito e senza grossi freni aggiungendo un tocco molto più rock rispetto alla versione originale firmata dal menestrello di Duluth.

“Olivia” chiude il disco con una inaspettata dolcezza: la voce di Nikki è supportata da chitarre leggere e sembra voler cullare l’ascoltatore dopo oltre quaranta minuti ricchi di grande energia.

“All Inside Acquarium” ci mostra una band che prova a cambiare il suo sound cercando, come ammesso da loro stessi, le sue nuove radici soprattutto dentro l’alt-rock degli anni ’90: il risultato è più che gradevole, solido e interessante e siamo sicuri che i loro prossimi live-show italiani saranno incredibilmente divertenti.