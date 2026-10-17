Credit: Antonio Paolo Zucchelli

Questa sera ci troviamo nella prima periferia di Bologna, con l’autostrada e la tangenziale che si trovano proprio al lato di Villa Pini, situata nel parco campagna via Larga in un luogo davvero rilassante e fuori dal caos del centro città, situato solo a pochi chilometri da qui.

Un ristorante a fianco del piccolo club Arci e, come dicevamo, tanto spazio verde a disposizione, tanto che i live durante l’estate si tengono all’aperto: quando arriviamo c’è una discreta coda di persone che devono sottoscrivere la tessera associativa, ma il concerto di stasera sarà gratuito.

La serata è curata da Mercato Sonato che, dopo la chiusura della storica sede in San Donato, sembra avere trasferito la sua operatività proprio a Villa Pini, con concerti come, per esempio, quello delle Cosmic Kitten dello scorso 2 ottobre, che dimostrano la buona qualità del lavoro svolto dalla venue emiliana.

Oggi ci saranno gli statunitensi Flowers For The Dead e in apertura i bolognesi Peripheries per una serata che si prospetta davvero interessante.

Dopo il concerto dai toni piuttosto cupi della formazione felsinea che si muove tra sonorità elettroniche e post-punk, quando sono passate da pochi attimi le dieci e tra quarti, ecco salire sul palco del locale emiliano anche i Flowers For The Dead.

La band di stanza a Washington, D.C. è nata nel 2021 come progetto della cantante e chitarrista Jessie Szego?, ma si è evoluta fino a diventare un trio con l’aggiunta della bassista Naomi Seat e del batterista Ten Bears.

Al loro attivo ci sono due album, “Quiet Corrosion In The Dancing Hall” (2022) e “Magnolia” (2024), ma lo scorso anno è arrivato già un EP di quatto pezzi, “First Place”, registrato insieme al noto Justin Pizzoferrato (Dinosaur Jr, Kim Gordon).

La formazione statunitense inoltre sta lavorando sicuramente a una nuova release, come dimostrano anche i tre singoli pubblicati nel corso del 2026 (due dei quali li ascolteremo anche stasera).

Come racconterà Jessie, questo è il loro primo concerto di sempre in Europa e ovviamente è un onore per noi poter essere qui ad ascoltarli: ad aprire i giochi ecco “Falling At Your Feet”, il primo dei tanti estratti da “Magnolia” che ascolteremo questa sera, che subito ci introduce verso le loro sonorità ’90s. Se da una parte non mancano mai sensazione melodiche notevoli, così come la dolcezza nei vocals della Szego?, dall’altra ecco quella violenza sonora grungey con rumorose e ficcanti linee di basso, sempre ben supportate dal drumming cattivo di Ricky “Ten Bears” Martinez.

Subito dopo “Ladybug”, singolo rilasciato lo scorso giugno, ci mostra quel nuovo volto più morbido e riflessivo della formazione di Washington, D.C., ma allo stesso tempo non mancano anche i momenti di grande intensità soprattutto nel finale del brano.

“Two Of Me” invece ci porta tonalità più dreamy e ottime melodie shoegaze, ma ovviamente non mancano feedback che ci ricordano la potenza dei connazionali Nothing, se vogliamo fare un paragone contemporaneo.

L’intensità di “Ear To The Wall” sembra farci viaggiare verso territori alt-rock ’90s, mentre il nuovissimo singolo “Killstar”, uscito a fine settembre, prima brilla per la sua intensità, per la sua solidità e per la sua consistenza (non avrebbe sfigurato in un album dei Pixies o delle Hole secondo la nostra modesta opinione), mentre in seguito lascia spazio a un momento più riflessivo e tenue.

“In Shadow” chiude il concerto dopo circa tre quarti d’ora e non perde tempo a scaricare la sua pur lucida adrenalina sul pubblico bolognese tra violenza shoegaze, distorsioni e un drumming dalla rara intensità, sebbene – come sempre – non manchi la dolcezza nei vocals di Jessie.

Un piacevolissimo e nostalgico tuffo nella magia ’90s che ci ha fatto sognare con riferimenti che si muovono tra alt-rock, grunge e shoegaze: le ultime release ci segnalano un’intensità minore più controllata nel loro sound rispetto alle precedenti, sarà quindi interessante seguire cosa questi statunitensi proporranno in futuro.