Per la pubblicità natalizia di John Lewis, noto grande magazzino britannico, Sam Fender ha reinterpretato un classico dei Rolling Stones, “You can’t always get what you want”.

“È stato un privilegio rielaborare un brano così iconico di una band così leggendaria“, ha detto Fender, mentre Mick Jagger si è dimostrato soddisfatto: “Sono un fan del lavoro di Sam, quindi sono stato contento di sapere che stava reinterpretando una delle mie canzoni. Penso che abbia fatto un ottimo lavoro“.

Il brano esce anche in 7″. Il singolo include come lato B la cover realizzata da Sam nel 2020 di “Winter Song” dei Lindisfarne, mai pubblicata prima in formato fisico. Preorder QUI.