Credit: Javier Morales

Chi conosce la carriera di Bradford Cox sa bene quanto la sua creatività sia da sempre imprevedibile e viscerale. Quando il frontman dei Deerhunter è salito sul palco del festival Making Time ? a Philadelphia lo scorso mese sotto la sigla Atlas Sound — rompendo un silenzio dal vivo che durava praticamente dal 2019 — in molti si aspettavano un semplice ritorno nostalgico.

E invece Bradford Cox ha spiazzato tutti calando sul piatto un set essenziale e ipnotico composto da otto brani completamente inediti, sorretti solo da un basso, campane di ottone e dall’immancabile campionatore SP-404.

Da quel concerto nasce “Octoberland”, il primo singolo in studio che segna il ritorno ufficiale del progetto, accompagnato da un videoclip visivamente magnetico diretto dallo stesso Cox.

Nata in origine dal nome di un vecchio registratore karaoke a cassette usato durante l’adolescenza, la parentesi Atlas Sound ha regalato tra il 2008 e il 2011 perle di pop obliquo e stratificato come “Let the Blind Lead Those Who Can See But Cannot Feel”, “Logos” e “Parallax“, allontanandosi dalle trame kraut e shoegaze della sua band madre. “Octoberland” riapre finalmente quel capitolo: un assaggio di ciò che ci aspetta nel 2027, quando Bradford Cox tornerà a calcare i grandi palchi internazionali con i set già confermati a Big Ears, Kilby Block Party e Primavera Sound di Barcellona.