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I Northside, ad ottobre, hanno annunciato il loro primo nuovo album dopo 36 anni, “Welcome To The Carnival”, la cui uscita è prevista per la primavera del 2027. Il disco sarà il seguito di “Chicken Rhythms”, album di debutto della band di Manchester datato 1991, ed è anticipato dal nuovo singolo “Hey! Mr Brown”.

Il frontman Warren “Dermo” Dermody ha dichiarato: “Non vediamo l’ora che tutti lo ascoltino. Crediamo sinceramente che, nonostante ci siano molti che hanno già ascoltato la band, ce ne siano altrettanti che ancora non l’hanno fatto. Abbiamo riservato il meglio per ultimo e non rimarrete delusi.”

Formatisi nel 1989, i Northside furono scritturati dalla Factory Records da Tony Wilson ed entrarono a far parte della scena musicale della città dei primi anni ’90 insieme a band come Stone Roses e Happy Mondays. Il loro album di debutto, prodotto da Ian Broudie, ebbe un buona notorietà in UK. Un secondo disco era in fase di preparazione, poi la Factory Records fallì, lasciando la band senza etichetta e il progetto si fermò.

I Northside, l’anno scorso, hanno rilanciato la loro attività, con i membri originali Dermo, Cliff Ogier e Paul “Wol” Walsh affiancati dal chitarrista Rob Glennie. La band ora sta lavorando al nuovo materiale, che confluirà nel nuovo lavoro, con il batterista Andrew “Bod” Smith.