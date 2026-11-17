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Julien Baker annuncia “This World Or The Next” in arrivo il 12 Febbraio via Matador Records. Dopo lo straordinario successo delle boygenius, Julien Baker torna a riunirsi con gli amici e collaboratori di lunga data Matt Gilliam e Calvin Lauber per un disco che cattura lo spirito e l’emozione di quando suonavano insieme, prima ancora di immaginare che la musica potesse diventare una carriera.



Per scrivere e registrare il nuovo disco i tre hanno usato un approccio da band, scrivendo le tracce insieme e creando una visione collettiva anziché coinvolgere musicisti per dare forma a una visione già definita.



Oggi condividono il primo singolo estratto del disco, nonché quella che sarà la traccia di apertura, “Hound”. Fu il primo brano scritto dal trio, epico e trionfante introduce il disco racchiudendo tutti i loro sogni. Auto-prodotto e registrato al Lucy Meat Market di Los Angeles, il brano comincia in modo struggente, con un pianoforte distorto e un canto spezzato e dolente, che poi esplode in un climax chitarristico epico e trascinante, dedicato alla natura trascendente dell’amore, capace di annientare l’ego: «l’amore è il momento in cui la distanza tra sé stessi e gli altri finisce finalmente per scomparire». scrive.

“In This World Or The Next”, Baker abbraccia un sound più potente e incentrato sulle chitarre, attingendo all’hardcore, all’emo e all’indie rock che hanno segnato i suoi primi anni. Il disco è attraversato da un senso di gioia e libertà, tra chitarre esplosive e momenti di liberatoria catarsi, bilanciati dalla cruda intimità e dall’onestà emotiva che hanno sempre contraddistinto la scrittura di Baker. «Sembra qualcosa a cui cerchiamo di aggrapparci da molto tempo», racconta Baker. «Realizzare questo disco è stato come conoscere persone e scoprire di parlare la stessa lingua, quella più intima e personale».



L’album si divide in due parti distinte, nella prima metà del disco le tracce sono originariamente scritte da Julien. «Sentire i ragazzi suonarci sopra è stata una conferma», racconta Baker. «Era davvero puro». Il lato B del disco ha preso forma in maniera più spontanea, con Baker che ha sviluppato le proprie idee partendo da ritmi di batteria, bozze e memo vocali, per poi condividerle con Gilliam e Lauber e lavorarci insieme.

Tracklist