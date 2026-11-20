Doppiettona strabiliante per i sempre favolosi John Ceparano e Kim Field che continuano sull’onda lunga di un disco sublime come “Love Pedals”.

Il 6 novembre gli Stargazer Liles hanno pubblicato un paio di brani di altissimo pregio, che ancora una volta confermano come il loro tocco magico in ambito dream pop / shoegaze sia ben lontano dall’esaurirsi.

“Ear Candy & Wine” parte come un narcolettico e psichedelico viaggio nello spazio, completamente alla deriva ci lasciamo cullare dalla voce di Kim, unico appiglio prima che arrivi la ventata di chitarre, inaspettata e accogliente: un rifugio sonico in cui trovare riparo, come se quel rumore fosse la nostra ancora di salvezza. Con “Setting Sun” è ancora ipnosi popedelica totale che sfocia nel riverberato ritornello ricco di melodia dolce come il miele. Un suono denso, che occupa ogni spazio sonoro, che esalta e appaga.

Una band fenomenale.

<a href="https://thestargazerlilies.bandcamp.com/track/setting-son">Setting Son by The Stargazer Lilies</a>

<a href="https://thestargazerlilies.bandcamp.com/track/ear-candy-wine">Ear Candy & Wine by The Stargazer Lilies</a>

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