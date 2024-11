Il chitarrista The Edge ha rivelato che gli U2 sono tornati in studio di registrazione con il batterista Larry Mullen Jr.

Parlando con Jo Whiley della BBC per celebrare il 20° anniversario di “How To Dismantle An Atomic Bomb”, The Edge ha rivelato che il batterista di lunga data Larry Mullen Jr. – che aveva dovuto abbandonare la storica residenza degli U2 allo Sphere di Las Vegas a causa di un infortunio e si sta riprendendo da un intervento chirurgico – ora sta “bene” e “se la sta prendendo comoda, ma è tornato in sella alla batteria” in studio.



The Edge ha rivelato che gli U2 stanno registrando nuova musica con Mullen Jr, che ha definito “folle“. Ha dichiarato: “Siamo in quella grande fase in cui non dobbiamo pensarci troppo, stiamo solo facendo musica e amando questo processo. E poi capiremo quale sarà il nostro posto in seguito, quindi ci saranno un paio di progetti diversi“.

Ma gli U2 non stanno lavorando solo a questo. The Edge e Bono stanno attualmente lavorando con Brian Eno su “una sorta di musica folk irlandese fantascientifica“. Se questo materiale farà parte del prossimo album degli U2, Edge ha detto: “Non ne siamo ancora sicuri, vedremo. Parte del nostro processo consiste nell’allontanarci dai binari e il processo di riportare le cose sugli stessi binari è il modo in cui si ottiene una musica dal suono unico“.

Ricordiamo che, alla fine dell’anno scorso, Bono aveva detto che il nuovo album sarebbe stato “un disco di chitarra irragionevole” con “grandi ritornelli“.



Tuttavia, all’inizio di questo mese, The Edge aveva contraddetto la descrizione del disco fatta da Bono, affermando che mentre “la chitarra sarà una parte importante del prossimo disco“, non pensa che “sarà un album heavy rock. Penso che sarà un tipo di uso molto diverso della chitarra, non una cosa direttamente rock“.

Nel frattempo gli U2 hanno recentemente condiviso una nuova canzone, “Luckiest Man In The World”, registrata in precedenza nel 2004. Il brano fa parte delle celebrazioni per il 20° anniversario dell’LP del 2004 “How To Dismantle An Atomic Bomb”.