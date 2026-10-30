credit: Elizabeth Landry

La cantautrice britannica Bess Atwell ha annunciato ufficialmente la pubblicazione del suo nuovo album in studio intitolato “Cut A Figure” (pre-order), in uscita il 5 febbraio per l’etichetta Nettwerk.

Contestualmente all’annuncio del disco e alla conferma delle date del tour mondiale previsto per il 2027, l’artista ha condiviso il nuovo singolo “Glass”, accompagnato dal relativo videoclip ufficiale:

Caratterizzato da vocali cristallini che si intrecciano con arrangiamenti indie pop catartici, il brano rappresenta il vero e proprio cuore emotivo del disco, da cui è stato tratto anche il titolo dell’opera. Spiegando la genesi del pezzo, Bess Atwell ha raccontato come la canzone esplori il paradosso per cui un’eccessiva smania di farsi comprendere possa finire per rendere invisibili: un concetto nato dal ricordo di un test della personalità fatto da adolescente, in cui l’artista immaginava la propria espressione personale non come un cubo solido e colorato, ma come una scatola di vetro trasparente sospesa nello spazio.

“Cut A Figure” tracklist: