A dieci anni dalla pubblicazione di “Terra”, mentre è al lavoro su un nuovo album di inediti, Vasco Brondi torna sul palco con due concerti speciali dedicati al disco uscito il 3 marzo 2017.

Gli appuntamenti sono fine maggio al MI AMI Festival di Milano e mercoledì 9 giugno alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Pubblicato da La Tempesta Dischi, “Terra” è stato l’ultimo album di inediti firmato Le Luci della Centrale Elettrica, il progetto con cui Brondi aveva esordito nel 2008 e che avrebbe concluso nel 2018, dopo dieci anni di attività. Nel disco Brondi allargava ulteriormente lo sguardo: dalle periferie e dalle inquietudini degli esordi a una geografia più vasta, fatta di confini, migrazioni, incontri, paesaggi naturali e digitali.

Un disco in cui la tensione dei primi lavori lasciava spazio a una diversa forma di intensità, più contemplativa e forse più ancora profonda. A dieci anni di distanza, Brondi torna a quelle canzoni per suonarle tutte, intrecciandole con brani precedenti e successivi della sua discografia.

Tutte le info sui biglietti e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale www.vascobrondi.it