I Mission hanno annunciato il loro primo nuovo album in studio dopo oltre un decennio, “Songs For Kith And Kin“, la cui uscita è prevista per aprile 2027.

L’album era originariamente previsto per il 2025, ma è stato rinviato dopo che il frontman Wayne Hussey si era sottoposto a un intervento a cuore aperto, un’esperienza che ha poi influenzato i testi del disco.

«Ha sicuramente avuto un’influenza a livello di testi: quasi ogni canzone menziona il “cuore”. In realtà, l’intervento mi ha fatto preoccupare ancora meno di ciò che pensano gli altri. Nelle nuove canzoni sto facendo ciò che voglio fare, ciò che mi viene naturale.»

Il primo singolo è “Kindness Is A Weapon”:

“Negli album precedenti, c’è sempre stato un brano di cui ho sempre pensato: sì, questo è perfetto per essere il primo singolo. Pensa a ‘Wasteland’, a ‘Tower of Strength’ o a ‘Butterfly on a Wheel’. Ma in questo disco non ho avuto quella sensazione, perché ci sono forse sette o otto singoli che potrebbero essere estratti da questo album. Si può usare la gentilezza come arma per il bene, e a un certo punto bisogna lasciar andare le cose. Dal punto di vista musicale presenta molti elementi tipici dei Mission classici, ma ci sono anche elementi di rock classico.“

Il disco vede la partecipazione dei membri di lunga data Simon Hinkler alla chitarra e Craig Adams al basso, insieme al batterista Alex Baum, che è entrato a far parte della band nel 2022.

Hinkler ha affermato che l’intesa tra lui e Hussey rimane fondamentale per il suono dei The Mission.

«Wayne e io abbiamo stili complementari che sono molto diversi nei dettagli ma si incontrano a metà strada. La gente ha notato che, quando suoniamo entrambi la stessa linea di chitarra contemporaneamente, accade qualcosa di speciale».

Tracklist:

Arrhythmia

Never Say Never Say Die

Kindness Is A Weapon

Circle The Wagons

Heavy (Is The Crown)

Roll With The Punches

Unbroken (asongoflove)

Diving For Pearls

Cleansing The Wound

A Soft Place To Fall

My Very Favourite Life

Sanctuary

The Last Leaf On The Tree