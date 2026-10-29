Credit: Justin Singer

I Junior Boys, il duo canadese di pop elettronico formato da Jeremy Greenspan e Matt Didemus, tornano sulle scene annunciando ufficialmente la pubblicazione del loro settimo album in studio, “The Gore” (pre-order), in uscita il 12 febbraio 2027 per la City Slang.

Ad anticipare il disco è il singolo “Underneath The Moon”, accompagnato dal videoclip ufficiale diretto da John Smith:

Nato dopo un lungo e turbolento periodo segnato da lutti personali — come la scomparsa del padre di Greenspan e di un caro amico di gioventù —, il lavoro si pone come il gemello ideale e più rumoroso dell’acclamato “Waiting Game” del 2022, esplorando temi complessi legati alla memoria, al lutto e al cinema di genere tra horror, fantascienza vintage e sonorità analogiche. Per la realizzazione dell’album, Jeremy Greenspan e Matt Didemus sono stati affiancati dal sassofonista Colin Fisher, dal batterista Dale Butterfield e dalle voci di Robin Dann e Linnea Sigglekow.

L’uscita sarà inoltre accompagnata da una serie di eventi speciali con la proiezione del film sperimentale “Wavelength” di Michael Snow, l’ascolto dell’album e una sessione di Q&A con la band.

“The Gore” tracklist: