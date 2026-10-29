Credit: Justin Singer

I Junior Boys, il duo canadese di pop elettronico formato da Jeremy Greenspan e Matt Didemus, tornano sulle scene annunciando ufficialmente la pubblicazione del loro settimo album in studio, “The Gore” (pre-order), in uscita il 12 febbraio 2027 per la City Slang.

Ad anticipare il disco è il singolo “Underneath The Moon”, accompagnato dal videoclip ufficiale diretto da John Smith:

Nato dopo un lungo e turbolento periodo segnato da lutti personali — come la scomparsa del padre di Greenspan e di un caro amico di gioventù —, il lavoro si pone come il gemello ideale e più rumoroso dell’acclamato “Waiting Game” del 2022, esplorando temi complessi legati alla memoria, al lutto e al cinema di genere tra horror, fantascienza vintage e sonorità analogiche. Per la realizzazione dell’album, Jeremy Greenspan e Matt Didemus sono stati affiancati dal sassofonista Colin Fisher, dal batterista Dale Butterfield e dalle voci di Robin Dann e Linnea Sigglekow.

L’uscita sarà inoltre accompagnata da una serie di eventi speciali con la proiezione del film sperimentale “Wavelength” di Michael Snow, l’ascolto dell’album e una sessione di Q&A con la band.

“The Gore” tracklist:

  1. Funny How Time Slips Away
  2. Night Service
  3. The Tabernacle
  4. Hineni
  5. Underneath The Moon
  6. Holding Back Secrets
  7. Ligeia
  8. Kill Baby Kill
  9. Yizkor
  10. The Gore
  11. Randman Blues