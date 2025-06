Alla terza prova solista, l’ex cantante dei Dirty Projectors prova a mollare totalmente gli ormeggi, immedesimandosi con disinvoltura in quel contesto che dalla fine dei 70 in poi vedeva saltuariamente ma in modo comunque consistente, la crescita di una autonomia femminile in campo musicale, con un approccio libero e variegato dentro le matrici post punk che recuperavano tutto il substrato groovy della black music (“Storm In My Brain”), il dub primigenio, il funk della exploitation, certa disco music appena esplosa (“No no yes yes”); una datazione aurea dove si odora l’ebbrezza delle prime contaminazioni elettro dentro i meccanismi di una band classica, con momenti in cui sembra di essere alle prove all’aperto dei Public Image (“Digital Gravestone” ma molte altre) alle prese coi primi synth, in un’atmosfera super British dove domina un freschissimo volto giovane di una nuova sensazione sonora.

Credit: Colin Smith

“Ready for Heaven” incarna questa formula dove si avverte da subito l’approccio virtuoso della Deradoorian come se la proposta coincidesse con l’abbracciare un flusso temporalmente vasto di immersione nel suo mondo sonoro: è come se le canzoni provenissero da un impasto lunghissimo di prove e jam ma allo stesso tempo uscissero come se fosse la prima volta che vengono suonate, frutto di canovacci ed interazione continui, dove la traccia creativa si dipana, intenzionalmente protratta per coglierne forse i momenti più riusciti.

Deradoorian gestisce tutto questo facendosi collante, ammorbidendo gli strappi più dinamici e vitalizzando i brani più delicati, grazie ad una voce corposa, modulata ed espressiva pur nella sua pienezza, capace di entrare al momento giusto ma anche di non essere invadente , lasciando spazio alla musica di esprimersi, con un uso vintage del riverbero che accentua la sensazione di un gusto per il tocco artigianale.

Di fatto, la bellezza di questo album, così spiazzante, rimane in questa idea della semplicità creativa, che al primo ascolto, profuma di esilità , ma che piano piano conquista, forse perchè in essa si distinguono cose care e accostamenti riusciti, forse perchè non ci sono ambizioni nè spigolosità ma la presenza di un segmento di un ensemble che suona da giorni e giorni, come se si confondesse con le parti migliori del quotidiano, del ritmo piacevole del quotidiano.

Il gioco virtuoso di rimandi che si perdono nel momento in cui si riconoscono, per riemergere successivamente e poi riperdersi perchè la musica li assimila e travolge, colloca il tutto dentro il genere dello space sound e ci sta, rientra perfettamente ma “Ready for Heaven” non ha bisogno di troppe definizioni, nasce per essere ascoltato e goduto senza troppi suggerimenti.