Il trio londinese bar italia ha annunciato il nuovo album “Some Like it Hot“, in uscita il 17 ottobre per Matador. L’album include il singolo già conosciuto “Cowbella” e il brano di apertura dell’album, appena condiviso, “Fundraiser”, un brano energico che rappresenta il lato più esaltante dei bar italia, accompagnato da un video che ha come protagonista l’attore Matt King.

La maturazione del sound della band, dalle prime registrazioni casalinghe simili a schizzi disegnati a mano alle pennellate ampie di “Some Like It Hot”, è stata affinata grazie a un programma incessante di composizione e tour. Quando i bar italia sono emersi nel 2023 dall’underground, prima di pubblicare due album acclamati dalla critica su Matador a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro – “Tracey Denim” e “The Twits” – erano una band timida, che evitava il contatto visivo, che iniziava i concerti al buio e scompariva subito dopo nel backstage. Hanno trascorso i due anni successivi attraversando il globo, con concerti da Istanbul a Tokyo, concerti sold-out di più serate a New York e Los Angeles e festival come Corona Capital, Glastonbury e Coachella. Con oltre 160 concerti in tutto il mondo tra il 2023 e il 2024, hanno dissipato ogni aura di mistero diventando un quintetto che concede numerosi bis, a proprio agio sia nell’incitare il pogo dei festival che nei momenti di intimità.



Il nuovo disco, a quanto ci dicono le note stampa, racconta questo viaggio: una raccolta di brani rock che abbracciano con passione il palco e mostrano una band che ha imparato a fondere le proprie idiosincrasie in brani dal ritmo serrato.



I bar italia hanno sapientemente coniugato tematiche serie e sentite con una gioiosa abilità scenica. Sono brani che trasformano le peculiarità del trio in grandi cori e trovano la loro essenza nella tensione, giocando con le singole identità, le emozioni e la performance fino a confonderne i confini.

Ricordiamo che i bar italia saranno a Milano, Santeria Toscana 31, il 22 ottobre.

