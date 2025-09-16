Sono circa 8 anni che Romy Madley Croft, Oliver Sim e Jamie xx non si ritrovano insieme su un palco dietro il nome The XX.
Questa assenza, che dura dall’ultima performance del trio al Panorama Festival di New York del 2018, si interromperà il prossimo 10 e 17 aprile 2026 quando i ragazzi si esibiranno per l’annuale Coachella.
La partecipazione ad uno dei festival più importanti del mondo lascia presagire l’inizio di una nuova fase per la band: in molti ora si aspettano nuova musica e altre date che potrebbero toccare l’Europa già nel 2026.
Nel 2022 il trio aveva celebrato i 10 anni di “Coexist” con una ristampa mentre nel 2020 alcune foto pubblicate sul’account IG ufficiale della band avevano svelato i ragazzi intenti in uno studio a comporre nuova musica.