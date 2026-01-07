A distanza di due anni e mezzo dall’uscita di “Haunted Mountain“, Buck Meek ritornerà il prossimo 27 febbraio, via 4AD, con il suo quarto LP solista, “The Mirror“.

L’ha realizzato insieme al suo compagno di band James Krivchenia e vede la partecipazione, tra gli altri, di Adrianne Lenker, Alex Somers, Mary Lattimore, Germaine Dunes, Staci Foster, Jolie Holland e il fratello di Buck, Dylan Meek.

C’è un potere delicato, contrastato da una vulnerabilità immutabile. Con una curiosità inquietante, rivela l’unicità del quotidiano. “The Mirror” cerca un nuovo significato e il familiare viene riformulato attraverso la voce singolare di Meek.

In “The Mirror”, l’amore, come idea, è sempre vicino, ma nel suo riflesso appare un’immagine residua di come potrebbero essere le cose e di come sono state in passato.

Il primo singolo dell’album è la opening-track “Gasoline”, una canzone che parla del potere e del legame dell’amore ed è accompagnato da un video diretto da Noel Paul.

“The Mirror” Tracklist:

1. Gasoline

2. Pretty Flowers

3. Can I Mend It?

4. Ring Of Fire

5. Demon

6. God Knows Why

7. Heart In The Mirror

8. Worms

9. Soul Feeling

10. Deja Vu

11. Outta Body