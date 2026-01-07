Il sempre prolifico Reds, Pinks And Purples ritorna a farsi sentire con materiale inedito.
Le note stampa ci dicono che prolifico musicista di San Francisco, il cui album più recente è “The Past Is A Garden I Never Fed”, uscito lo scorso luglio, sta preparando un nuovo lavoro sulla lunga distanza, che uscirà nel corso del 2026.
Intanto oggi ne condivide un primo estratto, “New Leaf”, accompagnato da un video di Karina Gill.
“New Leaf” stuzzica con una linea di chitarra perpetua che tocca le corde del cuore, mentre una sottomelodia accompagna le riflessioni nostalgiche di Glenn Donaldson, titolare di questo progetto.