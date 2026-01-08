Credit: Press

Nel 2026 i CUT festeggiano trent’anni di attività, un traguardo che li conferma tra le realtà più longeve, indipendenti e instancabili della scena rock italiana. Per celebrare l’anniversario, il trio bolognese annuncia un tour tra Italia e Regno Unito e la ristampa in vinile di ‘Bare Bones’, il loro terzo album, da tempo introvabile e mai più disponibile dopo la sua uscita originale del 2003.

Pubblicato inizialmente in un momento cruciale della storia della band, ‘Bare Bones‘ rappresenta uno dei lavori più significativi dei della band punk-rock di stanza a Bologna: un disco ruvido, diretto, essenziale, che documenta un’importante fase di transizione e ridefinizione sonora. La nuova edizione — in uscita il 16 gennaio 2026 per Area Pirata Records — riporta finalmente l’album nel formato preferito dalla band e dagli appassionati, restituendogli la visibilità che merita.

La loro attitudine feroce e minimale li ha resi una delle formazioni italiane più rispettate nell’ambito punk/noise e rock ad alta tensione.

Ecco le date del loro tour (e altre si aggiungeranno nelle prossime settimane):

GENNAIO

9/01 – Mezzago (MB) – Bloom

10/01 – Santa Margherita Ligure (GE) – Circolo Arci Orchidea

17/01 – Bologna – Covo Club

FEBBRAIO

6/02 Campobasso – Circolo letterario Beatnik

7/02 Francavilla Fontana (BR) – Il Circo della Farfalla

8/02 Bari – Ex Caserma Liberata

14/02 – Roma – Trenta Formiche

21/02 – Siena – Corte dei Miracoli

MARZO

1/03 – Milano – Q-HUB

13/03 – Soliera (MO) – Arci Dude

14/03 – Verbania – Il Kantiere

20/03 – Manchester (UK) – Salford Lads Club

21/03 – Preston (UK) – The Ferret

22/03 – Liverpool (UK) – Archive Liverpool

23/03 – Northwich (UK) – The Salty Dog

24/03 – Glasgow (UK) – Bloc+

25/03 – Edinburgh (UK) – Leith Depot

26/03 – Stirling (UK) – Mediterranea

27/03 – Warrington (UK) – Peggy McCools

28/03 Oldham (UK) – The Bank Top Tavern

MAGGIO

9/05 – Ivrea (TO) – ZAC Zone Attive di Cittadinanza