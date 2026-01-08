Nel 2026 i CUT festeggiano trent’anni di attività, un traguardo che li conferma tra le realtà più longeve, indipendenti e instancabili della scena rock italiana. Per celebrare l’anniversario, il trio bolognese annuncia un tour tra Italia e Regno Unito e la ristampa in vinile di ‘Bare Bones’, il loro terzo album, da tempo introvabile e mai più disponibile dopo la sua uscita originale del 2003.
Pubblicato inizialmente in un momento cruciale della storia della band, ‘Bare Bones‘ rappresenta uno dei lavori più significativi dei della band punk-rock di stanza a Bologna: un disco ruvido, diretto, essenziale, che documenta un’importante fase di transizione e ridefinizione sonora. La nuova edizione — in uscita il 16 gennaio 2026 per Area Pirata Records — riporta finalmente l’album nel formato preferito dalla band e dagli appassionati, restituendogli la visibilità che merita.
La loro attitudine feroce e minimale li ha resi una delle formazioni italiane più rispettate nell’ambito punk/noise e rock ad alta tensione.
Ecco le date del loro tour (e altre si aggiungeranno nelle prossime settimane):
GENNAIO
9/01 – Mezzago (MB) – Bloom
10/01 – Santa Margherita Ligure (GE) – Circolo Arci Orchidea
17/01 – Bologna – Covo Club
FEBBRAIO
6/02 Campobasso – Circolo letterario Beatnik
7/02 Francavilla Fontana (BR) – Il Circo della Farfalla
8/02 Bari – Ex Caserma Liberata
14/02 – Roma – Trenta Formiche
21/02 – Siena – Corte dei Miracoli
MARZO
1/03 – Milano – Q-HUB
13/03 – Soliera (MO) – Arci Dude
14/03 – Verbania – Il Kantiere
20/03 – Manchester (UK) – Salford Lads Club
21/03 – Preston (UK) – The Ferret
22/03 – Liverpool (UK) – Archive Liverpool
23/03 – Northwich (UK) – The Salty Dog
24/03 – Glasgow (UK) – Bloc+
25/03 – Edinburgh (UK) – Leith Depot
26/03 – Stirling (UK) – Mediterranea
27/03 – Warrington (UK) – Peggy McCools
28/03 Oldham (UK) – The Bank Top Tavern
MAGGIO
9/05 – Ivrea (TO) – ZAC Zone Attive di Cittadinanza