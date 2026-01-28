“Summersun” è una canzone che parla di come ci si possa perdere nelle aspettative degli altri e di quanto sia facile adattarsi a uno stampo che qualcun altro ha creato per te per amore o per compagnia. Il bridge della canzone vuole essere una liberazione catartica: le chitarre si affievoliscono e poi si rafforzano di nuovo per accentuare questa sensazione di voler essere conosciuti veramente, anche mentre si continua a fingere di essere qualcuno che non si è. Volevamo che il video trasmettesse davvero quella malinconia e quella ricerca di sé. Adoro il modo in cui unisce due storie per mostrare come i nostri percorsi personali spesso si sovrappongano sia internamente che esternamente.