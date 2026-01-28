Poche settimane fa gli Endearments hanno annunciato il loro primo LP.
“An Always Open Door” uscirà il prossimo 6 marzo, via Trash Casual ed è stato prodotto da da Abe Seiferth (Nation of Language, Car Seat Headrest), già al lavoro con la band di Brooklyn anche in precedenza.
Attingendo in egual misura alle qualità emotive del synthpop degli anni ’80 e dell’emo della fine degli anni ’90, “An Always Open Door” perfeziona questa sincera arte compositiva, ampliando le influenze della band e alzando il volume, pur mantenendo la narrazione lirica grezza che li ha resi un pilastro della scena altamente competitiva di Brooklyn.
Oggi, intanto, arriva anche un nuovo singolo, “Summersun”, accompagnato da un video diretto da Paul DeSilva.
Il frontman Kevin Marksson dice del brano:
“Summersun” è una canzone che parla di come ci si possa perdere nelle aspettative degli altri e di quanto sia facile adattarsi a uno stampo che qualcun altro ha creato per te per amore o per compagnia. Il bridge della canzone vuole essere una liberazione catartica: le chitarre si affievoliscono e poi si rafforzano di nuovo per accentuare questa sensazione di voler essere conosciuti veramente, anche mentre si continua a fingere di essere qualcuno che non si è. Volevamo che il video trasmettesse davvero quella malinconia e quella ricerca di sé. Adoro il modo in cui unisce due storie per mostrare come i nostri percorsi personali spesso si sovrappongano sia internamente che esternamente.
Il brano è composto con chitarre che disegnano ottime melodie, senza dimenticare una componente dreamy e una certa malinconia che rendono il tutto assolutamente sincero e godibile.