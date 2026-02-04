Credit: press

I Reds, Pinks and Purples pubblicheranno il nuovo album “Acknowledge Kindness” il 24 aprile.

Naturalmente al centro del progetto c’è sempre la magica penna di Glenn Donaldson, superlativo autore indie pop di San Francisco: il nuovo disco contiene 11 brani, con un songwriting che cita come riferimenti chiave le opere di American Music Club e dei Go-Betweens.

“Questo album parla probabilmente di imparare a convivere con i propri fantasmi e cercare di vivere nel presente. C’è un certo tipo di disco dal suono imponente che aspiro a realizzare, come “California” degli American Music Club o “16-Lover’s Lane” dei The Go-Betweens, opere che affrontano il dolore ma diventano un mezzo di trasporto per l’ascoltatore“.

“Heaven Of Love” è il primo magico assaggio:

“Acknowledge Kindness” amplia il caratteristico stile pop emotivo dei Reds, Pinks And Purples, musica creata per i momenti di tranquillità e le menti inquiete. Evolvendosi naturalmente dal rock indie più pesante e malinconico delle precedenti pubblicazioni, l’atmosfera qui sembra più esposta e riflessiva, sbocciando in paesaggi onirici rigogliosi che ricordano anche il dolore agrodolce dei Cure.

Creato da una nuova prospettiva mentale, l’album vede Glenn Donaldson osservare sia il presente che il peso di ciò che lo ha preceduto. Le canzoni si inclinano verso un senso più profondo di nostalgia, permettendogli di guardare indietro con intenzione e rivisitare momenti che un tempo portavano con sé una ferita.

Tracklist:

