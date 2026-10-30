L’onda travolgente dei Turnstile si prepara ad approdare sulle coste italiane per quello che si preannuncia come uno degli eventi più attesi della stagione estiva.
La band statunitense sarà infatti headliner a La Prima Estate domenica 27 giugno 2027 presso il Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore, per quella che sarà la loro unica data nel nostro Paese.
Il gruppo porterà dal vivo sul palco a pochi passi dal mare l’energia di “NEVER ENOUGH“, arrivando in Italia a seguito del loro acclamato concerto-evento di Washington dello scorso weekend.
Nella stessa giornata, prima di loro, salirà sullo stesso palco un’icona del rock mondiale come Billy Idol, pronto a ripercorrere una carriera leggendaria attraverso storici inni come “Rebel Yell”, “White Wedding”, “Dancing With Myself” e “Eyes Without a Face”, unendo così due generazioni differenti di spirito ribelle.
La line-up di domenica 27 giugno si arricchirà presto di altri tre nomi, andandosi a inserire in un cartellone che vedrà The Chemical Brothers aprire il festival e i Turnstile decretarne la chiusura.
I biglietti sono disponibili a partire dalle ore 16:00 su TicketOne.