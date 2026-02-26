Credit: Bandcamp

Non si può certo dire che i The Early Years siano stati un gruppo prolifico. Il loro viaggio è iniziato nel 2004 e da allora abbiamo avuto un paio di album: il primo omonimo del 2006 e un secondo ben 10 anni dopo, “II”. Ora hanno appena annunciato un nuovo disco, “Modern Moonlight“, per maggio. “A New Way of Living” è il brano di apertura e tra echi di Bowie e Doves si dimostra davvero incantevole. Il secondo assaggio è “The River”, che parte piano e avvolgente e poi lascia entrare una forte componente ritmica senza che il tutto perda in evocatività e suggestioni affascinanti.

<a href="https://theearlyyears.bandcamp.com/album/modern-moonlight">Modern Moonlight by The Early Years</a>

“Modern Moonlight” dei The Early Years uscirà il 22 maggio via Sonic Cathedral.

Tracklist:



1.A New Way of Living

2.Get Up Get Out

3.The River

4.Heaven Over There

5.Tired Eyes

6.Shimmering Stone

7.The Gift

8.Three Quarters

9.Modern Moonlight

10.The Early Years feat. Lorena Quintanilla – Silver Lips (Champagne Eyes)