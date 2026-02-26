Non si può certo dire che i The Early Years siano stati un gruppo prolifico. Il loro viaggio è iniziato nel 2004 e da allora abbiamo avuto un paio di album: il primo omonimo del 2006 e un secondo ben 10 anni dopo, “II”. Ora hanno appena annunciato un nuovo disco, “Modern Moonlight“, per maggio. “A New Way of Living” è il brano di apertura e tra echi di Bowie e Doves si dimostra davvero incantevole. Il secondo assaggio è “The River”, che parte piano e avvolgente e poi lascia entrare una forte componente ritmica senza che il tutto perda in evocatività e suggestioni affascinanti.
“Modern Moonlight” dei The Early Years uscirà il 22 maggio via Sonic Cathedral.
Tracklist:
1.A New Way of Living
2.Get Up Get Out
3.The River
4.Heaven Over There
5.Tired Eyes
6.Shimmering Stone
7.The Gift
8.Three Quarters
9.Modern Moonlight
10.The Early Years feat. Lorena Quintanilla – Silver Lips (Champagne Eyes)