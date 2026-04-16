Una delle band più influenti del post-hardcore e dell’early emo arriva finalmente in Italia: i Texas Is The Reason saranno in concerto sabato 13 giugno 2026 al Rock Planet di Pinarella di Cervia per un’unica, imperdibile data nel nostro Paese.

Nati a New York a metà degli anni ’90, i Texas Is The Reason hanno segnato un’intera generazione grazie a un sound capace di unire urgenza melodica e profondità emotiva, contribuendo a definire le coordinate di un movimento destinato a lasciare un segno duraturo nella musica alternativa. Emersero da subito come una delle band più influenti del movimento post-hardcore / proto-emo, fondendo urgenza melodica e intensità emotiva in un momento in cui la musica underground iniziava ad affacciarsi al mainstream.

Il loro album di debutto del 1996, “Do You Know Who You Are?”, è oggi considerato un disco fondamentale, ancora capace di influenzare artisti tra punk, emo e indie rock. Nonostante una carriera breve, conclusasi nel 1997, la band ha costruito un’eredità solida e longeva, cresciuta negli anni fino a renderli un punto di riferimento assoluto del genere.

Dopo la reunion per una serie di concerti selezionati nel 2025, i Texas Is The Reason tornano sui palchi di tutto il mondo nel 2026 per celebrare il 30° anniversario di “Do You Know Who You Are?”. Il tour rappresenta un’occasione unica per rivivere dal vivo un repertorio che ha fatto la storia, tra energia, nostalgia e rinnovata intensità.

L’appuntamento italiano è fissato per il 13 giugno al Rock Planet di Cervia: una serata speciale che riporterà sul palco una band di culto, pronta a conquistare sia i fan storici sia una nuova generazione di ascoltatori.

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