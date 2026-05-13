Dopo la cover degli Stone Roses di “I Wanna Be Adored”, Brendan Yates e soci ora hanno reinterpretato un brano degli Inside Out, la vecchia band hardcore di Zack de la Rocha, per un live a BBC Live Lounge.
Prima di diventare il frontman dei Rage Against The Machine, Zack infatti faceva parte degli Inside Out, band attiva dal 1988 al 1991 che pubblicò solo un EP con la Revelation Records intitolato “No Spiritual Surrender”. I Turnstile hanno reinterpretato “Burning Fight”, brano di apertura dell’ EP.