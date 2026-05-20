Dopo aver pubblicato ben quattro album nel corso del 2024, Glenn Donaldson si è preso una “pausa” lo scorso anno, realizzando solo una compilation – una sorta di best of – “The Past Is A Garden I Never Fed”, suo debutto per la Fire Records.

Credit: Samara Dun

Proprio per la nota label inglese ora il musicista di San Francisco torna con questo suo nuovo e decimo full-length e dichiara: “Questo album parla probabilmente di imparare a convivere con i propri fantasmi e cercare di vivere nel presente. C’è un certo tipo di disco dal suono imponente che aspiro a realizzare, come “California” degli American Music Club o “16-Lover’s Lane” dei The Go-Betweens, opere che affrontano il dolore ma diventano un mezzo di trasporto per l’ascoltatore“.

Si parte con questo viaggio di meno di quaranta minuti con “Is It You, Or Is It Them”: se da una parte resta quella malinconia che ha spesso caratterizzato le canzoni di Donaldson, dall’altra la sua chitarra continua a creare ottime melodie con una notevole delicatezza, fino a che entra quasi inaspettata una dose di noise che indica nuove possibili direzioni.

Poco più avanti in “Emo Band” l’atmosfera rimane sempre dolce-amara: la sei corde regala gentilezza insieme al piano, ma nella seconda parte diventa fuzzy e rumorosa, mentre il drumming accelera il ritmo, ma le melodie rimangono comunque deliziose.

Interessante anche “Blue Heron Lake”, messa proprio alla metà esatta del disco. Un brano strumentale pieno di riverbero costruito solo con chitarra e synth, delicato quanto cupo e sognante e con ottime sensazioni melodiche.

La bellezza di “Where Did I Go Last Night?”è qualcosa difficile da descrivere. La sua gentilezza e la sua malinconia disegnate attraverso il piano e la chitarra regalano panorami sonori perfetti che sanno emozionare sin dal primo secondo e momenti di grande tranquillità, mostrando allo stesso tempo un lato molto vulnerabile e intimo di Donaldson.

Se da una parte “Acknowledge Kindness” non snatura le sonorità di The Reds, Pinks And Purples con toni dolci-amari e melodie eccellenti, dall’altra ci mostra un disegno più ricco e in continua evoluzione, che non nasconde le sue influenze e allo stesso tempo lascia vedere le emozioni provate da Glen.