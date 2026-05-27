Dario Torre lo conosciamo bene per essere il leader degli Stella Diana, ma oggi lo andiamo a “disturbare” per mettere in luce una sua nuova veste, quella di scrittore. Dario infatti ha appena pubblicato un saggio incentrato sugli Interpol e sulla loro discografia: “Slow hands in the dark: Interpol. Il suono della solitaria metropoli”, che potete tranquillamente trovare su Amazon.

Ovviamente volevamo saperne di più su questa sua pregevole fatica letteraria e quindi ci siamo fatti una bella e graditissima chiacchierata.

Dario, prima domanda è obbligatorio: da dove è nato lo spunto per questo libro?

Riccardo, innanzitutto, ringrazio te e Indie for Bunnies per lo spazio concesso. Allora, diciamo che a me prudono sempre le mani e ho sempre voglia di scrivere. Ma sono un grafomane saggio e consapevole dei miei limiti, aspetto sempre un valido motivo per farlo. Gli Interpol sono un motivo valido perché rappresentano per me un caso particolare. Sono la naturale conseguenza e prosecuzione, con le dovute proporzioni beninteso, dei mostri sacri del post punk ai quali sono devoto. Non esisteva ancora un testo su di loro nonostante più di vent’anni di carriera e soprattutto mi premeva combattere il pregiudizio che molti hanno sul fatto che dopo Carlos e dopo i primi tre album sono una band finita.

Nel comunicato stampa si parte subito a fare chiarezza: “Questa non è una biografia“…giusto per avvisare anche i lettori che ci si approcciano e che magari si aspettano la classica storia della band….

No, oggi una biografia vista la mole di informazioni su web tra reddit, interviste alle band stesse e quintali di interviste e materiale, non avrebbe senso. A me piacciono i saggi, le analisi musicali e tecniche, da chitarrista punto a questo. Sono un ascoltatore attento e mi piace che tutti colgano sfumature e nuances che un ascolto distratto non coglie. E poi, per una bio bisogna impelagarsi con permessi, autorizzazioni e non ne ho voglia né tempo.

Scrivere di una band che sicuramente conosci alla perfezione. Come ci si approccia? Ti sei riascoltato ancora tutti i dischi allo sfinimento? Ti sei riletto recensioni? Hai cercato sul web articoli e interviste? Sono molto curioso…

Guarda, è stato un lavoraccio. Una cosa è ascoltare un album lasciandosi andare alla musica e alle vibrazioni, un’altra è mettersi là e riascoltare tutti gli album con orecchio iper critico cercando di dare un senso a qualcosa che per anni non avevi trovato o non ci avevi badato. Per dirti, ho passato quasi tre mesi consumando “Marauder“, non riuscivo a cogliere certe cose, ero come bloccato mentre ho passato due mesi solo su “El Pintor“. E quando finivo con la musica, ricominciavo da capo pensando solo ai testi annotando sensazioni e ragionamenti. Poi sono passato al web, avrò letto e riletto almeno un centinaio di interviste sia testuali che video, riportando le frasi più importanti o che avessero un senso specifico o che mi dessero emozione o grande empatia. Questo lavoro è durato un anno in effetti ed è stato massacrante. Ho scoperto cose che ignoravo e ho capito davvero che persone ed artisti siano.

Scrivendo il libro è capitato che, soffermandoti su certi album, tu li abbia rivalutati o al contrario hai peggiorato la tua impressione che magari avevi sempre avuto in merito a qualche disco?

Sai cosa? Ho cambiato prospettive e giudizi su lavori che avevo giudicato in modo diverso. “Interpol“, per esempio, il quarto album omonimo, oggi lo trovo davvero valido, a tratti commovente, cosa che qualche anno fa non avrei fatto, nonostante sia sempre stato fan. Ritengo “El Pintor” un degno lavoro alla pari di “Antics” o di “Turn On“, paradossalmente invece ho fatto molta fatica su “Marauder” che a tutt’oggi reputo il più debole dell’intera discografia.

Una band che ha dato tanto…una band che può ancora dare tanto a tuo avviso?

Dico sempre che una rock band a un certo punto deve sparire, scoppiare, esplodere e levarsi dalle palle per sopraggiunti limiti di età. Però questo è un discorso che dovrei fare anche con me stesso e con gli Stella Diana e allora penso che suonare è un’esigenza che non puoi sopprimere. Ti dico questo: gli Interpol sono ancora relativamente giovani e sono rimasti, ancora, una band di nicchia/culto. Non potranno mai replicare, e nel libro lo sottolineo più volte, Turn on the bright Lights e non interessa e me e probabilmente neppure a loro, ma potranno fare ancora qualcosa di raffinato, elegante e ricercato; su questo ci scommetto. Ovvio che potranno ancora piazzare qualche brano di livello, ma un disco intero perfetto è difficilissimo. Non sono ancora diventati delle caricature come Billy Corgan e sodali o come gli U2 perché hanno ancora un senso della misura ed un aplomb. Sono come me, perciò li amo. Seri e rigorosi.

Ma ci stai pensando a far avere una copia anche a loro?

Io ho provato a scrivere a Sam Fogarino, mi ha pure letto in direct su Instagram, ma non ha detto nulla. Ti confesso che non ho mai voluto né cercato di incontrarli, sono un fan molto strano. Li adoro ma li critico anche spietatamente perché li reputo molto approssimativi (la voce di Paul) in certi momenti dal vivo, pertanto non cerco la loro “benedizione” o una stretta di mano. Se dovesse capitare l’occasione ovviamente non me la farei sfuggire, più che altro solo per chiedere a Daniel Kessler dove compra i suoi abiti. Mi sono pentito solo una volta Riccardo. Al Carroponte ebbi Theresa Wayman delle Warpaint a un metro e non ebbi il coraggio di rivolgerle la parola. Mi maledico ancora.

Dovessi scegliere una canzone, degli Interpol, che possa fare da colonna sonora di chiusura di questa chiacchierata, cosa mi diresti e perchè?

Eh. Te ne dico tre, numero perfetto. “The lighthouse” da “Interpol”, un pezzo trascendente, “The Depths“, una b-side di “El Pintor”, bellissima e “Nysmaw“, un brano spettacolare che giustifica, insieme ad altri tre o quattro, l’esistenza di “Marauder”.