Continua a sfornzare delizie il progetto Milano Flash, sigla dietro alla quale si trovano mostri sacri del pop nordico come Niklas (Red Sleeping Beauty) e Johan Angergård (Club 8) con Eleni Tzavara alla voce.

Siamo sempre in zona synth-pop, con l’italo disco e gli anni ’80 come faro guida del sound, incalzante e dannatamente ballabile. Noi non possiamo che apprezzare.

La lor descrizione del brano? Eccola qui: “Tacchini, Le 300, Iceberg, Juno 60, LM-2, Grand?Hôtel du Cap?Ferrat, Oberheim DMX, SH-101, Villa delle Rose, Savioli Beach, my life, my passion, my love, my sex, my money, violence, religion, injustice and death…“