I Gurriers hanno pubblicato un nuovo singolo dal titolo “Nothing Happens Twice”.
Il brano è la terza anteprima del secondo album della band di Dublino, “Nobody’s Coming To Save You“, in uscita il 25 settembre per Play It Again Sam.
“Nothing Happens Twice” trae ispirazione dall’opera teatrale degli anni ’50 del drammaturgo e romanziere irlandese Samuel Beckett, “Aspettando Godot”, ed è descritta come una “visione assurda dello stato del mondo moderno“.
I Gurriers hanno pubblicato il brano omonimo tratto da “Nobody’s Coming To Save You” a maggio, per poi condividere il singolo successivo “Party Lines” il mese scorso.
Lo scorso autunno, la band aveva pubblicato il singolo “Erasure“, primo nuovo materiale dopo il loro album di debutto del 2024, “Come And See“.
La band ha annunciato anche una data milanese:
17 novembre, Circolo Magnolia, Segrate (MI)
Biglietti QUI.