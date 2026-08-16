Josh Homme e soci hanno pubblicato un nuovo filmato che svela l’arrivo del nono album in studio dei QOTSA. “Perfecth” dovrebbe arrivare il prossimo 30 settembre, diciamo dovrebbe perchè nel finale del video le cose potrebbero anche non essere come si credeva fino a pochi secondi prima.

Josh Homme e il chitarrista e tastierista Dean Fertita sono impegnati nel gioco del coltello tra le dita: la mano è aperta e si va a infilare il coltello negli spazi tra le dita. Nel mezzo del gioco c’è un botta e risposta tra Homme e il suo chitarrista e lì si viene a sapere del nuovo album, solo che poi il tutto sembra andare decisamente male e il sangue arriva a fiumi.

Sta di fatto che il messaggio del video è chiaro: “Queens of the Stone Age, il nuovo album. Perfecth. In uscita il 30 settembre”.

Noi siamo portati proprio a credere che questa sia la data ufficiale, ma un sanguinante Homme sembra cambiare ancora le carte in tavola, visto che ci dice: “Il nuovo album uscirà presto. Prima o poi“. E sulla data del 30 settembre compare una grossa X, come se fosse stata eliminata.

A questo punto restiamo in attesa di ulteriori sviluppi, di sicuro un nuovo album è in arrivo. Poco, ma sicuro.

“Perfecth” sarà il seguito di “In Times New Roman…“, pubblicato nel giugno del 2023.