Hayley Williams torna in Italia nel 2027 con due appuntamenti di “The Hayley Williams Show”: il 7 giugno al Kozel Carroponte di Sesto San Giovanni (MI) e l’8 giugno alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.

Le due date italiane apriranno la nuova leg europea del tour mondiale dell’artista, che proseguirà poi in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Irlanda e Regno Unito.

Per garantire che i biglietti arrivino ai veri fan, è stato predisposto un processo di registrazione verificata per la presale. Le registrazioni per la presale HW HQ sono aperte ora. La presale dell’artista inizierà alle ore 10:00 locali di venerdì 4 settembre. Le registrazioni alla presale si chiuderanno alle 11:00 di giovedì 3 settembre. I fan riceveranno i codici entro le 19:00 dello stesso giorno. La vendita generale inizierà martedì 8 settembre alle ore 10:00 su ticketone.it

All’inizio di quest’anno Hayley Williams ha portato in tour il suo album più recente, “Ego Death At A Bachelorette Party”. Il tour è stato una celebrazione dell’album, acclamato dalla critica e vincitore di GRAMMY e Libera Award, che Williams ha eseguito integralmente ogni sera. Le intere leg nordamericana, britannica ed europea del tour sono andate sold out in pochi secondi e hanno visto la partecipazione di numerosi ospiti a sorpresa nelle diverse tappe. Ora entra in una nuova era: “The Hayley Williams Show.”

“The Hayley Williams Show” includerà materiale tratto da tutti e tre gli album solisti della cantante, oltre ad alcune entusiasmanti sorprese.