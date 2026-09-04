“Autumn” dei Fleeting Colours richiama lo shoegaze degli anni ’90, come se ci trovassimo davanti a una versione più dolce, delicata e pop degli Slowdive, ma c’è anche la capacità di guardare con attenzione anche alle trame più moderne di band come i favolosi She’s Green.

Il nuovo brano arriva sulla scia delle esibizioni da festival a tutto esaurito a Montreal e Toronto, segnando la prima uscita del quintetto dopo un anno e mezzo e il primo singolo dal loro prossimo EP, “Crystal”.

Sicuramente la band si dimostra subito molto accattivante, aumentando il tasso melodico e quella componente pop che rende decisamente gradevole l’ascolto, con un gusto dream-pop ben definito, ma anche grandissima attenzione alla melodia.

Per ora tutto funziona molto bene.

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