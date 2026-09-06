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Se c’è un disco che sto aspettando con totale ansia è “Bang Here if Stuck” di questi 4 eroi scozzesi che rispondono al nome di Homework, tanto devoti al sound della loro città natale quanto ai Pavement, che davvero ci si chiede se in realtà Stephen Malkmus e Scott “Spiral Stairs” Kannberg non siano stati evocati con una seduta spiritica per infondere la loro sapienza ai ragazzi di Glasgow, perché tutto è così bello che ci viene subito la pelle d’oca e siamo solo a tre singoli.

Tanto sonici e rumorosamente romantici, i nostri non fanno mistero di amare gli anni ’90 più fuzzy e ci esaltano anche con le due ultime proposte che anticipano l’album in arrivo. Stiamo parlando di “Heroes Welcome” e “ASAP” che ci fanno valora altissimi, dopo il trionfo di “Made”, il primo assaggio.

<a href="https://homeworktunez.bandcamp.com/album/bang-here-if-stuck-2">Bang Here If Stuck by Homework</a>

Michael Newton e Santiago Taberna guidano la truppa e veleggiano alla perfezione in questo mare indie così sbilenco e così dannatamente irresistibile. In “Heroes Welcome” sembra di sentire i Pavement che fanno una jam con i Prism Shores, roba sublime e poi ecco la sbarazzina “ASAP” che ti fa innamorare di sè fin dal primo ascolto con quel taglio che ti sembra così familiare che sembra di conoscere il brano da sempre, fino a quel folle deragliamento finale.

“Bang Here if Stuck” è l’esordio dei Homework in arrivo il 25 settembre e, se tutto andrà come deve, farà sicuramente parte di quella schiera di incredibili primi album che, in questo ultimo periodo, ci hanno esaltato, parlo ovviamente di Man/Woman/Chainsaw e Westside Cowboy.

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