I Blue Cinema arrivano da Cambridge e devo ammetter edi non avere molto info su di loro, ma, accidenti questa magica “Infinite Monkeys With Infinite Instruments” dipinge tratti dream-pop di cristallina purezza, con voci e eteree che fluttuano su un morbido tappeto chitarristico.

Chitarre e synth con tocchi gentili e sinuosi ci ammaliano e la voce di Malka Kovalenko fa il resto, prenmdendoci per mano e guidandoci nell’incanto più puro.

Un po’ Cocteau Twins e un po’ una versione ancora più evocativa dei Lush, questo brano dei Blue Cinema è una vera delizia.

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