Live Nation annuncia oggi le date nel Regno Unito e in Europa di ‘Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth’ , il nuovo tour mondiale che nel 2027 vedrà gli U2 tornare a esibirsi negli stadi. Il tour farà tappa anche in Italia con due appuntamenti allo Stadio San Siro di Milano lunedì 5 e martedì 6 luglio 2027.

La tournée europea prenderà il via il 26 aprile 2027 da Stoccolma e farà tappa ad Amsterdam, Berlino, Lisbona, Milano e Parigi, con i Wolf Alice come special guest.

Gli U2 hanno recentemente celebrato il 50° anniversario della band, venerdì 25 settembre, con un concerto speciale dedicato agli studenti e agli insegnanti della Mount Temple Comprehensive, la loro vecchia scuola, e con un’esibizione a sorpresa in Grafton Street a Dublino.

‘Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth World Tour’ segna il ritorno degli U2 negli stadi con uno spettacolo che, a quanto dicono le note stampa, punta a coniugare la grandiosità della produzione con la dimensione più intima e umana della loro musica dal vivo. La scaletta attraverserà l’intero repertorio della band. Si tratta delle prime date degli U2 negli stadi dopo la conclusione dell’acclamato ‘The Joshua Tree Tou’r, il 15 dicembre 2019 al DY Patil Stadium di Mumbai, ultima tappa di una tournée che ha richiamato quasi 3 milioni di spettatori in tutto il mondo.

I biglietti per le date nel Regno Unito e in Europa di Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth World Tour saranno inizialmente disponibili attraverso una prima prevendita riservata agli iscritti a U2.com, da lunedì 2 novembre alle ore 10:00 a mercoledì 4 novembre alle ore 22:00.

Una seconda prevendita riservata agli iscritti prenderà il via martedì 3 novembre alle ore 10:00 e terminerà mercoledì 4 novembre alle ore 22:00.

Prevendita classica QUI.

Il nuovo album degli U2, intitolato “Carnaval De Luz” , uscirà ufficialmente il 13 novembre 2026 per l’etichetta EMI/Island.