La band shoegaze/noiserock di Amsterdam crashing, annuncia il suo secondo EP, intitolato “bloodflow”, prevista per il 28 gennaio.

“hollow point” è il primo assaggio e ha un taglio così sonico che siamo sicuri che il buon J Mascis darebbe immediatamente la sua benedizione. Non fatevi ingannare dalla partenza morbida, perché poi il tutto prende una piega iper rumorosa, ma che non si dimentica affatto la meldia per strada. Chitarre sature e lo spazio che si riempie di suono, quello bello fragoroso che piace a noi. Possiamo dire che anche il buon Kevin Shields non potrebbe che approvare, felice di tutto questo adorabile frastuono.



Crashing è un progetto di recente formazione del polistrumentista Jasper Smits, ma, pur essendo nato come progetto solista, è in continua evoluzione grazie al coinvolgimento di collaboratori e influenze provenienti da ogni angolo dello spettro musicale.

«Gran parte del divertimento nel gestire un progetto in questo modo sta nel fatto che può essere praticamente tutto ciò che voglio che sia. Mi piace spingere i confini di ciò che la gente si aspetterebbe da una band tradizionale o dalla sua formazione nell’era moderna».

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