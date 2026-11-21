Si rivedono i sempre ottimi Dot Dash che piazzano la micidiale “Cenotaph Photograph”, brano che segna il loro trionfale ritorno dopo oltre quattro anni. Il brano è anche il primo assaggio di “Fade Out > Return”, la cui uscita è prevista per il prossimo anno.

<a href="https://dotdashdc.bandcamp.com/album/cenotaph-photograph">Cenotaph Photograph by Dot Dash</a>

Trionfo power-pop, brillante, accattivante e iper melodico. Trascinante fin dalle primissime note ci mostra un Terry Banks in forma smagliante e con lui una truppa che non ha perso il gusto melodico. Un janlge-power-rock che diventa esplosione melodica irrefrenabile.

E non crediate che la b-side “Not Now Dan” sia da menocon con un taglio ’60s accattivante e travolgente.

Listen & Follow

Dot Dash: Bandcamp