Billy Corgan, leader degli Smashing Pumpkins, è apparso in un recente episodio del podcast di Joe Rogan per parlare di una miriade di argomenti, inclusa la musica della sua band. Durante la discussione, Corgan ha parlato di band come Nickelback e Creed che ora trovano un nuovo vigore dopo anni di “odio“.

“Stai per vedere che Nickelback e Creed stanno per iniziare un’enorme corsa di affari…sono sopravvissuti all’odio, e ora arriva l’inevitabile momento di ‘È stato davvero bello’…hanno scritto un sacco di grandi canzoni.“

Corgan ha continuato aggiungendo che pensa che gli Smashing Pumpkins riceveranno più amore dalla scena musicale con il passare del tempo: “È un po’ come mi sento riguardo alla mia vita musicale. Il tempo racconterà la mia storia molto meglio di quanto io abbia fatto.“

Più avanti Corgan ha affermato: “Probabilmente siamo una delle band più fraintese nella storia del rock ‘n’ roll. Sembra una dichiarazione da wrestling, ma è abbastanza accurata.“

“Penso che abbia molto a che fare con i problemi della Generazione X, e ha molto a che fare con un rapporto che ho messo in moto con i media quando ero molto giovane, giocando una specie di gioco divertente – come fare la mia versione di Andy Kaufman o Bob Zmuda. Perché pensavo che fosse tutto una merda, quindi pensavo, ‘Ci giocherò come un giocattolo perché penso che sia divertente. Non mi ero reso conto che la cultura in arrivo sarebbe stata quasi attratta da persone disposte a immolarsi sulla scena pubblica. La maggior parte delle persone che sono attratte dalla fama, vogliono correre verso la parte brillante. Sono stato attratto dalla parte non brillante, che è, ‘Ok, mi darò fuoco e vediamo cosa succede’, o ‘Ti darò fuoco e vediamo cosa succede.’ Quindi, ha funzionato negli anni ’90, quando tutti si muovevano e andavano avanti. Bene, ecco che arriva Napster, il business della musica crolla, poi un gruppo di persone muore, e tu hai 40 anni, dovresti portare una bandiera per una generazione che non sa nemmeno più chi sei.”



Alla domanda su come si orienta in mezzo a tutto questo, Corgan ha spiegato: “La versione semplice è: ho avuto molte delle persone migliori del settore che mi hanno fatto sedere faccia a faccia in una stanza e mi hanno detto ‘Dai loro quello che vogliono. La tua vita sarà molto migliore, guadagnerai di più’. E la mia ogni volta era: ‘Non me ne frega un cazzo. Sono qui perché sono un freak e non cambierò per niente al mondo.‘”

Ricordiamo che i Pumpkins saranno in Italia in estate per 2 date:

Mercoledì 30 luglio 2025 | Parco Della Musica di Milano – UNALTROFESTIVAL

Venerdì 1 agosto 2025 | Ippodromo Capannelle | Roma – Rock in Roma