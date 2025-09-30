The Raveonettes torneranno in Italia nel mese di dicembre.
Il duo indie-rock danese presenterà ai fan italiani il suo decimo LP, “Pe’hai 2“, uscito lo scorso maggio via Beat Dies Records.
I ragazzi più cool di Copenaghen sono pronti per incantarci ancora una volta col loro inconfondibile vocal candy e per travolgerci con le loro esplosive dissonanze.
Un’unica data nel nostro paese per loro prevista per mercoledì 10 al Monk Club di Roma.
I biglietti, che costano 16 € + d.p. in early bird, sono già disponibili sul sito della venue laziale.