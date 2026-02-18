Credit: Rita Iovine

Il prossimo 6 marzo, via Trash Casual, gli Endearments pubblicheranno il loro primo LP, “An Always Open Door”, prodotto da da Abe Seiferth (Nation of Language, Car Seat Headrest), già al lavoro con la band di Brooklyn anche in precedenza.

Attingendo in egual misura alle qualità emotive del synthpop degli anni ’80 e dell’emo della fine degli anni ’90, “An Always Open Door” perfeziona questa sincera arte compositiva, ampliando le influenze della band e alzando il volume, pur mantenendo la narrazione lirica grezza che li ha resi un pilastro della scena altamente competitiva di Brooklyn.

Oggi arriva l’ultimo singolo prima della release dell’album, “Marianne”, accompagnato da un video diretto da Paul DeSilva.

Il frontman Kevin Marksson dice del pezzo:

“Marianne” parla dei momenti incerti e vulnerabili all’inizio di una nuova relazione. È una canzone che parla del desiderio di qualcuno che è lontano, fisicamente ed emotivamente, e di ciò che serve per abbattere quelle barriere. Volevamo che il video musicale enfatizzasse questa metafora, con la band che suona in un luogo liminale, luminoso e surreale, davanti agli specchi che riflettono noi stessi e che poi si frantumano letteralmente.

Il brano, graziato da synth scintillanti e da ottime melodie chitarristiche, ci porta verso un mondo sognante e pieno di emotività e ci regala momenti davvero piacevoli dai toni poppy.

Listen & Follow

Endearments: Bandcamp | Soundcloud | Facebook