Credit: Stephan VanFleteren

Glen Hansard tornerà in Italia a dicembre.

Il frontman dei Frames ha finora realizzato sei album solisti, il più recente dei quali è “All That Was East Is West Of Me Now” (2023).

Il 24 aprile, invece, uscirà “”Don’t Settle (Vol 1, Transmissions East)”: il primo capitolo di un progetto in due volumi, registrato live al Funkhaus di Berlino, che raccoglie nuove versioni di brani attraversando diverse tappe del suo percorso artistico. Un disco che nasce davanti al pubblico e che restituisce, ancora una volta, tutta l’intensità, la verità e la forza emotiva della sua musica.

Saranno quattro le date per il musicista dublinese nel nostro paese previste per venerdì 11 al Teatro Regio di Parma (h. 18) per il Barezzi Festival, sabato 12 all’Auditorium San Francesco di Perugia, lunedì 14 all’Auditorium Parco Della Musica di Roma e martedì 15 al Teatro Rossini di Pesaro.

I biglietti per il live emiliano sono già disponibili a 40 € + d.p. su ‘Postoriservato.it‘, quelli per il concerto laziale si possono trovare su ‘Ticketone.it‘, quelli per lo show marchigiano costeranno dai 20 ai 40 € a seconda del posto e saranno in vendita a partire da venerdì 17 aprile su ‘Vivaticket.com‘, mentre quelli per l’esibizione saranno messi in vendita a breve.