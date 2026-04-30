Olivia Rodrigo ha annunciato un grande tour che toccherà il Regno Unito, il Nord America e l’Europa, dove sarà affiancata da Wolf Alice, The Last Dinner Party e altri artisti.

Soprannominato “The Unraveled Tour”, il tour celebra l’uscita del terzo album in studio della pop star, “You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love”, in uscita per la Geffen il 12 giugno.

Il disco è il seguito del suo album di debutto del 2021 “Sour” e di “Guts” del 2023.

Il tour partirà con due serate nel Connecticut il 25 e 26 settembre, poi a marzo, la Rodrigo arriva in Europa, prima di esibirsi per quattro serate all’O2 di Londra tra il 5 e il 9 aprile, poi avanti ancora con Parigi, Milano e Barcellona. Il supporto in Italia sarà a cura dei Die Spitz.

Ecco le date:



27/04/2027, Unipol Dome, Assago (MI)

28/04/2027, Unipol Dome, Assago (MI)

Biglietti QUI.