Credit: Press

Nick Rattigan tornerà il prossimo 6 novembre con il suo nono LP, “Rosebud”, il primo pubblicato per la sua label, la They Are Evil.

Il nuovo album, che segue i due pubblicati nel 2024, “Love + Pop Pt. 2” e “East My Love”, segna una svolta creativa per Current Joys, attingendo a generi quali nu metal, screamo, musica elettronica, hip-hop, power-pop, emo e darkwave.

Il musicista nativo del Nevada ha iniziato a lavorare al disco come una raccolta di brani slowcore nati da un periodo difficile. Allo stesso tempo, stava lavorando con rapper come Lil Yachty e Polo Perks e collaborando con il produttore Danny Dwyer (AKA never goodbye) al brano “God” di Matt Proxy, che considera “il produttore più bello del mondo“. Rattigan gli ha inviato i brani e insieme li hanno rielaborati, aggiungendo glitch, urla e una maggiore distorsione, affermando: “Volevo che fosse un collage di tutte le mie influenze.“

Il primo singolo si chiama “Hole” ed è accompagnato da un video diretto da Davis Stewart.

“Rosebud” Tracklist:

1. HOLE

2. WILDFIRE

3. CHAOS

4. SUFFERER

5. blood on the stereo

6. KNIGHT OF SWORDS

7. STAY (Feat. never goodbye)

8. skinamarink on the tv

9. HALLOWEEN

10. SWEPT AWAY