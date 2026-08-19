Credit: Meadow Marks

Dopo meno di un anno e mezzo dall’uscita del suo esordio full-length, “Rift“, Clara Mann tornerà il prossimo 23 ottobre, via State51, con il suo sophomore, “Wishbone”.

Fin dall’inizio di “Wishbone”, la Mann si è ritrovata a tentare qualcosa che non le era mai venuto naturale. Dopo l’introspezione nostalgica di “Rift”, era determinata a immaginare cose belle per sé stessa e a credere che potessero davvero essere alla sua portata. È stata, dice, una decisione spaventosa: immaginare una vita bella e concedersi di desiderarla. La Mann paragona l’immagine dell’osso a forma di forcella che dà il nome all’album a “Rest Energy” di Marina Abramovich, la performance in cui l’artista e il suo partner tengono tra i loro corpi un arco teso e una freccia – un unico gesto che vive nella fiducia totale e nella possibilità della rovina. È un emblema dell’amore, ma anche della scommessa più ampia che l’album continua a fare: desiderare cose belle e permettere agli altri di desiderarle per te vale il rischio della rottura. È un concetto che nel mondo della Mann non è mai solo romantico: rappresenta l’intera precarietà dell’essere sostenuti da chiunque.

In “Rift” sentivamo che la Mann era ancora piena di domande aperte; “Wishbone” ha ben poco di quella tensione verso il passato. Ora che ha circa venticinque anni, scrive più per convinzione che per dubbio, più per sentimento che per luogo. Si appoggia deliberatamente alla tradizione del songwriting, cercando lo spirito grezzo e orientato alla performance di artisti come Fiona Apple e Tom Waits, pur rimanendo fedele a una tradizione più antica di ballate inglesi dal linguaggio schietto. Ha l’istinto della cantante folk di lasciare che l’aria fluisca attraverso una canzone, di affidarsi a una melodia che trasmetta significato senza ornamenti, ma le canzoni di “Wishbone” resistono alle ipocrisie da film in costume del revivalismo. La ballata qui è una forma viva; un modo di dire la verità con una leggera angolazione.

Dopo “News From Home”, condiviso il mese scorso, oggi la musicista inglese torna con il nuovo singolo “All My Devotion”, che è accompagnato da un video diretto dalla stessa Mann insieme a Jack Cotter.

La musicista originaria del Dorset dice del brano: