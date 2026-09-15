No, non è per niente facile seguire la varietà stilistica degli ottimi Diary, ma attenzione, non perché l’ascolto risulti difficile, no no, è proprio perché i nostri amano cambiare strada, battendo più di un sentiero sonoro.

Quello che abbiamo fra le mani, come potrete immediatamente capire, è un disco realmente variegato e ricco di spunti, con il pregio di risultare credibile in tutte le sue manifestazioni.

<a href="https://diarytheband.bandcamp.com/album/spiral-bound">Spiral Bound by Diary</a>

La band di Brooklyn fin dai primi due pezzi sembra farci capire fin da subito che l’Inghilterra è nel loro cuore: “Keep Comin’ Up” trasuda Madchester e suggestive trame shoegaze, mentre “Drive it” dice Cure fin dalle prime note. E noi diciamo bene, molto bene.

Poi lungo la strada troveremo addirittura una specie di Bristol Sound reso vaporoso e mistico (“In The Tarot”), con minimali pulsazioni che si fanno deliziosamente popedeliche, con la stessa sovae leggerezza che fa capolino in “Spook Rock”, mi piace il taglio leggero e delicato del brano. Ma ovviamente nel gioco dei cambi di mood ecco arrivare una rabbiosa “Alredy Dead” che viaggia su coordinate power-pop supersoniche, così come una “Spin The Bottle” che è jangle pop cristallino, che più cristallino non si può. Capito l’aria che tira? E il bello è che non c’è un brano, non c’è uno stile che ci faccia dire…”mmm, no, non ci siamo qui“.

Mi convince anche la ripresa dei profumi shoegaze in “Living Like A Bat” che è ancora “cureggiante”, ma con esplosioni chitarristiche davvero degne di nota.

Insomma…un campo musicale ricco di fiori e profumi…lasciatevi inebriare!

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