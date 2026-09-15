No, non è per niente facile seguire la varietà stilistica degli ottimi Diary, ma attenzione, non perché l’ascolto risulti difficile, no no, è proprio perché i nostri amano cambiare strada, battendo più di un sentiero sonoro.
Quello che abbiamo fra le mani, come potrete immediatamente capire, è un disco realmente variegato e ricco di spunti, con il pregio di risultare credibile in tutte le sue manifestazioni.
La band di Brooklyn fin dai primi due pezzi sembra farci capire fin da subito che l’Inghilterra è nel loro cuore: “Keep Comin’ Up” trasuda Madchester e suggestive trame shoegaze, mentre “Drive it” dice Cure fin dalle prime note. E noi diciamo bene, molto bene.
Poi lungo la strada troveremo addirittura una specie di Bristol Sound reso vaporoso e mistico (“In The Tarot”), con minimali pulsazioni che si fanno deliziosamente popedeliche, con la stessa sovae leggerezza che fa capolino in “Spook Rock”, mi piace il taglio leggero e delicato del brano. Ma ovviamente nel gioco dei cambi di mood ecco arrivare una rabbiosa “Alredy Dead” che viaggia su coordinate power-pop supersoniche, così come una “Spin The Bottle” che è jangle pop cristallino, che più cristallino non si può. Capito l’aria che tira? E il bello è che non c’è un brano, non c’è uno stile che ci faccia dire…”mmm, no, non ci siamo qui“.
Mi convince anche la ripresa dei profumi shoegaze in “Living Like A Bat” che è ancora “cureggiante”, ma con esplosioni chitarristiche davvero degne di nota.
Insomma…un campo musicale ricco di fiori e profumi…lasciatevi inebriare!
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