Credit: Ivan Jones

Paul Smith, storico frontman dei Maxïmo Park, torna sulle scene soliste a otto anni di distanza dal suo ultimo lavoro a proprio nome, “Diagrams“, e dopo la recente e acclamata collaborazione con Rachel Unthank nel progetto Unthank : Smith.

Il cantautore britannico ha infatti pubblicato il nuovo singolo “Lay Your Head Down”, brano registrato dal vivo e co-prodotto insieme a David Brewis dei Field Music:

Caratterizzato da un arrangiamento essenziale e intimo basato sulla chitarra acustica di Smith, sul violino di Ed Cross e sui contributi vocali della cantautrice Kathryn Williams, il pezzo vede l’artista cimentarsi in una rara e toccante interpretazione in falsetto.

Descritta dallo stesso Paul Smith come una ninnananna accorata scritta pensandola a sua figlia ma adatta a chiunque cerchi un po’ di serenità, “Lay Your Head Down” distilla sentimenti di ansia e apprensione intrecciando delicatezza e sfumature più oscure, inaugurando così un nuovo capitolo del suo percorso artistico in attesa di ulteriori novità nei prossimi mesi.