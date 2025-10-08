Due anni dopo il loro album di debutto, “Don’ts and Dos”, ritroviamo i deliziosi The Radio Field che arrivano dritti dritti da Düsseldorf.

La parola d’ordine della band è melodia, declinata tanto con le armi soavi e scintillanti del jangle-pop, quanto con frangenti in cui il suono si fa più “sporco”, sonico e grintoso. Come averete capito la band si trova perfettamente a suo agio in entrambe le situazioni. Prendiamo ad esempio “Sellout” o “It’s Alright”, esempi perfetti di cosa voglia di re fare jangle-pop, da insegnare praticamente a scuola. E su questo non c’erano dubbi, aspettavamo proprio i nostri tedeschi per sentire questo, ma, come dicevo, l’album ci offre molte soluzioni per mettere in luce l’anima ipermelodica dei Radio Field.

Prendiamo “Apogee”, che lavora benissimo su voci quasi polifoniche e poi arriva il chitarrone del ritornello che ci sorprende non poco, mentre tutto è fragoroso eppure così esaltante. Il taglio jangle-pop è accantonato in “Hey You”, adorabile mid-tempo guitar-rock così come in “What It Takes” che è più una corsa indie-rock a perdifiato.

Altre situazioni sonore molto accattivanti e decisamente nelle corde dei nostri si aprono con “Ride With Me”, una specie di folk-pop impreziosita dai fiati e quel taglio un po’ calipso, un po’ pop di “A Mess”, che dura solo 1.30 ma è irresistibile.

Insomma, altro disco veramente piacevole per la compagine tedesca. Bravi.

