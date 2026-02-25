credit: Jonathan Weiner

La band di Orange County è tornata, più agguerrita che mai: “Born To Kill” è il titolo del nuovo album dei Social Distortion (23 giugno attesi al Kozel Carroponte di Sesto San Giovanni, Milano) in uscita l’8 maggio su Epitaph.

“Born To Kill” non è solo la fine di un’attesa lunga 15 anni (“Hard Times and Nursery Rhymes” era stato pubblicato nel 2011), ma una vera e propria rivelazione: 11 brani, come ci dicono le note stampa, di pura furia, rock & roll, gioia e catarsi, dove il tutto è sempre legato dall’inconfondibile miscela di disprezzo e disincanto che da oltre 40 anni rende Mike Ness un poeta e un punto di riferimento per chi vive ai margini.

Il primo album dei Social Distortion dopo la guarigione di Ness dal cancro, “Born To Kill” trabocca di aggressivo ottimismo.

Il primo assaggio è proprio la title track:

Tracklist:



Born To Kill

No Way Out

The Way Things Were

Tonight

Partners In Crime

Crazy Dreamer

Wicked Game

Walk Away (Don’t Look Back)

Never Goin’ Back Again

Don’t Keep Me Hanging On

Over You