Credit: Dean Chalkley

Non smette il fermento in casa Suede che, ricordiamolo, saranno a Taranto, per l’unica data estiva italiana, domenica 21 giugno 2026, sul palco del Medimex.

Nel frattempo la band di Brett Anderson, come dicevamo, non molla un centimetro e dopo l’ottimo “Antidepressants” hanno già sfornato un nuovo brano. Contrariamente a quanto si pensava non è la già nota “Tribe“, che ha fatto la sua comparsa nelle date del tour, ma si tratta di “Emotionally Unavailable” che va dritta sparata e continua il trend intenso e tagliente dell’ultimo album.

Il brano sarà contenuto su “Antidepressants: Expanded“, un’edizione deluxe del loro decimo album in uscita il 10 luglio.

Disponibile in formato digitale e come cofanetto in edizione limitata di 3 CD, “Antidepressants: Expanded” contiene brani inediti e rari insieme ad “Antidepressants (Demos)”, tra cui 11 registrazioni di tracce provvisorie, demo e primi mix, offrendo ai fan la possibilità di scoprire come è stato realizzato l’acclamato ultimo album.

In arrivo, dal 27 agosto, anche il volume “As One: Remaking Suede“.



Scritto dall’autore pluripremiato Rodge Glass, ‘As One: Remaking Suede’ è un ritratto intimo e sincero dei Suede durante la straordinaria seconda fase della loro carriera trentacinquennale. Glass ha avuto un accesso senza precedenti alla band a casa, nel backstage, durante le prove e in studio, scoprendo registrazioni perdute e storie inedite, documentate per la prima volta in As One.

