credit Iris Luiz

Dopo aver concluso la sua prima tournée nelle arene in UK con un concerto sold out alla O2 Arena di Londra ieri sera, beabadoobee sorprende oggi i fan annunciando un nuovo album, “Bananas 4 Cats”, in uscita il 19 febbraio per Dirty Hit / Interscope e già disponibile per il pre-order. Insieme all’annuncio, l’artista pubblica anche il primo singolo estratto dal disco, “No Punctuation”.

L’annuncio arriva a meno di due mesi dall’uscita del suo acclamato nuovo album “Pylon“, che è stato il nostro album della settimana.

“Bananas 4 Cats”, a quanto ci dino le note stampa, rappresenta l’altra faccia della medaglia rispetto a “Pylon”: i due dischi raccontano lati diversi della stessa persona. «Dopo Pylon sentivo semplicemente il bisogno di scrivere un album come questo. È successo in modo naturale: sono tornata a casa, mi sono sentita ispirata e ho realizzato un altro album», racconta Bea.

Il primo singolo dell’album, “No Punctuation”, è ormai uno dei più attesi dai fan di beabadoobee, che ne aspettano la pubblicazione da oltre quattro anni, da quando sono circolati online i primi estratti della canzone. L’attesa per “No Punctuation” è cresciuta ulteriormente questa settimana, quando Bea ha sorpreso i fan inserendo il brano nella scaletta del The Powerlines Tour, in occasione della prima data della tournée britannica alla OVO Hydro Arena di Glasgow.