Dopo l’uscita del pregevole album di debutto omonimo lo scorso anno, gli Everyone Says Hi tornano con il primo singolo, “Just Like That”. Il brano è tratto dal loro secondo album, in uscita nel corso dell’anno.

“Just Like That” è un brano caratterizzato da un groove avvolgente, con un tocco di funk ed esaltata dalla voce onirica del frontman Nick Hodgson, la traccia è nata sulla scia di un documentario che Nick aveva visto su HBO.

“Abbiamo cercato di scavare in quell’atmosfera romantica e sognante che caratterizza questo genere musicale“, dice Nick a proposito del singolo. “Il filo conduttore che attraversa il testo è la nuova vita, la fragilità dell’esistenza e la saggezza che si dovrebbe acquisire con l’avanzare dell’età. Il verso del ritornello, ‘I can make my mind up, I don’t need to hold a sign up’, parla di credere nella propria opinione senza doverla confrontare con ciò che accade sui social media.”

Oltre a Nick Hodgson, che ha iniziato il suo percorso musicale come batterista e autore principale dei Kaiser Chiefs, gli Everyone Says Hi sono composti da Pete Denton dei The Kooks, Ben Gordon dei The Dead 60s e Glenn Moule degli Howling Bells, insieme al chitarrista Oli Swan.